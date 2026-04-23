Due società stanno seguendo con attenzione il centrocampista olandese, attualmente in forza a una squadra italiana. La valutazione del calciatore da parte delle società coinvolte si concentra sulle sue prestazioni e sul suo valore di mercato, senza che siano stati ancora definiti eventuali accordi o trattative ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione mentre il giocatore continua a essere un punto di interesse nel panorama calcistico.

di Angelo Ciarletta Koopmeiners Juve, due società monitorano con attenzione il centrocampista bianconero. Ecco la valutazione economica della Vecchia Signora. La Juve riflette sul futuro di Teun Koopmeiners, che potrebbe salutare Torino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il rendimento del calciatore non ha convinto pienamente la dirigenza, mancando di quella continuità che aveva caratterizzato la sua precedente esperienza a Bergamo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club bianconero valuta il cartellino del giocatore circa 30 milioni di euro, cifra minima per evitare una minusvalenza a bilancio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, due società monitorano con attenzione il centrocampista olandese. La valutazione dei bianconeri

Notizie correlate

Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juve, possibile addio in estate dell’olandese.

Gol Koopmeiners: doppietta dell’olandese, Galatasaray Juve 1-2: il centrocampista bianconero ribalta il risultatodi Redazione JuventusNews24Gol Koopmeiners, l’olandese è scatenato in questo Galatasaray Juve.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L'indizio che allontana Koopmeiners dalla Juve: due big europee alla finestra; Futuro in bilico per Koopmeiners: l'agente svela alla Juve le due squadre interessate; Edicola - ?? Il Milan punta Sorloth, Koopmeiners verso l'addio alla Juventus; Juventus, si sgretola il sogno Bernardo Silva con l'incastro con Koopmeiners e Pellegrini.

Juve, Koopmeiners verso l'addio: 2 club sulle tracce dell'olandeseTeun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 della nazionale olandese, potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Come riportato da Sportmediaset, il giocatore non ... tuttojuve.com

Juve, Koopmeiners piace a due club: la richiesta e le condizioni dei bianconeriIl futuro di Teun Koopmeiners alla Juve è sempre più incerto. Il centrocampista olandese, arrivato dall’Atalanta nell’estate 2024, è finito di nuovo al centro del mercato e quest'estate potrebbe esser ... tag24.it

#Koopmeiners lascia la #Juve: SCAMBIO clamoroso in #SerieA I DETTAGLI https://bit.ly/3OR8qMC - facebook.com facebook