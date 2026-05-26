I Knicks hanno raggiunto le Finals NBA dopo 27 anni, scatenando il caos tra i tifosi a New York. La vittoria ha provocato festeggiamenti e anche alcuni episodi di euforia eccessiva, con persone che sono state arrestate. La città si è tinta di colori e bandiere, mentre l’entusiasmo cresce in vista della fase finale del campionato. La squadra torna a competere per il titolo dopo un lungo periodo di assenza.

Per i tifosi dei Knicks è finito il tempo dei sogni, perché ora il miracolo è realtà: dopo 27 anni di attesa, New York torna a giocarsi le Nba Finals e in città è delirio totale. La squadra di coach Mike Brown batte 130-93 Cleveland, chiude la serie sul 4-0 e fa sua la Eastern Conference. Tra le vie della "Grande Mela" si festeggia tutta la notte un traguardo che non veniva raggiunto dal 1999. LA PARTITA - Nonostante un'ottima partenza, i Cavs si spengono sotto i colpi dei Knicks, trascinati dai soliti noti: Jalen Brunson, eletto Mvp delle finali di Conference, chiude con 15 punti, così come Mikal Bridges, che corona una post season fin qui di alto livello, fino a Karl-Anthony Towns, che mette a referto una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Knicks alle Finals, delirio totale a New York! E c'è chi si fa addirittura arrestare...

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