Knicks 27 anni di illusioni | da Allan Houston a Phil Jackson tutti i fallimenti di New York Ora la svolta?

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1999, i New York Knicks non sono più tornati alle Finals, segnando un percorso fatto di speranze deluse. Tra i momenti più critici ci sono stati il tentativo con Isaiah Thomas, l’era con Anthony e Stoudemire, e l’arrivo di Durant e Irving, che si è rivelato una beffa. Dopo 27 anni di promesse mancate, la squadra torna a giocare le finali, ma il passato di fallimenti resta impresso.

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Dal 1999 al 2026, 27 lunghi anni di sofferenze e tanta mediocrità per una franchigia storica della Nba. Tutto questo adesso passa in secondo piano con i tifosi newyorchesi che festeggiano il biglietto per le tanto attese Finali Nba, ma i momenti di sconforto, dal 2000 in poi, di certo non sono mancati. Il denominatore comune è sicuramente James Dolan il quale dopo tante decisioni davvero cervellotiche ha finalmente messo la persona giusta al posto giusto, affidando le sorti del club nel 2020 a Leon Rose, l’uomo in grado di spezzare l’incantesimo e riportare i Knicks alle Finals. Post exploit del 1999, di cose al Madison Square Garden ne sono successe parecchie, quasi tutte difficili non catalagorla come negative. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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