Box Office ITALIA | Super Mario Galaxy vola oltre i 12 milioni bene il debutto di Lee Cronin

Nel fine settimana appena trascorso, il Box Office in Italia ha registrato un incremento dell’8%, con “Super Mario Galaxy” che ha superato i 12 milioni di euro. Contestualmente, il film diretto da Lee Cronin ha avuto un buon debutto, attirando l’attenzione del pubblico. I dati mostrano una tendenza stabile e un’attenuazione della flessione rispetto ai periodi precedenti, confermando l’interesse verso le nuove uscite cinematografiche.

Il Box Office ITALIA chiude un fine settimana interlocutorio ma positivo, segnato da una crescita dell’8.7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante la forte concorrenza del bel tempo, le sale hanno registrato un incasso complessivo di oltre 5 milioni di euro, trainato ancora una volta dai titoli in tenitura che resistono all’assalto delle nuove uscite. Secondo i dati ripostati da Cineguru, in vetta alla classifica si conferma Super Mario Galaxy – Il film. L’opera di animazione NintendoIllumination ha raccolto altri 1.3 milioni di euro nel weekend, portando il suo totale complessivo alla cifra ragguardevole di 12.7 milioni. Si tratta di un successo fondamentale per il segmento family, capace di dominare le giornate di sabato e domenica e di mantenere una media per sala tra le più alte del mercato (2.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office ITALIA: “Super Mario Galaxy” vola oltre i 12 milioni, bene il debutto di Lee Cronin Notizie correlate Box Office USA: The Mummy di Lee Cronin parte bene nelle anteprime, ma il dominio di “Super Mario Galaxy” continuaIl Box Office USA si apre nel segno dell’orrore e dei grandi successi d’animazione. Pasqua da record per Super Mario Galaxy: il Box Office ITALIA vola oltre gli 8 milioniIl baffuto idraulico di casa Nintendo non conosce ostacoli e, dopo aver fatto segnare numeri da capogiro al debutto mondiale, ha letteralmente... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Box office Italy 6 – 13 april. Super Mario Galaxy – Il Film tops of the week; Box office Italia, Super Mario Galaxy vince il suo 2° weekend; Box Office week-end del 10/04/2026; Super Mario Galaxy oltre 9,5 milioni – Il box office di sabato 11 aprile. Box Office ITALIA: Super Mario Galaxy vola oltre i 12 milioni, bene il debutto di Lee CroninSuper Mario Galaxy vola oltre i 12 milioni di euro negli incassi in Italia. Regge il colpo The Drama, mentre debutta l'horror La mummia di Lee Cronin. universalmovies.it Super Mario è ancora il re del box office italiano! I risultati del weekendSuper Mario Galaxy non si lascia intimorire né dal fascino torbido di The Drama né dall’arrivo di Lee Cronin – La mummia. Per il terzo weekend consecutivo, il nuovo capitolo animato legato ... bestmovie.it Box office 16-19 Aprile, #SuperMario oltre i 700 milioni. #Pif ancora il migliore tra gli italiani x.com Super Mario Galaxy - Il Film torna a prendere il largo sabato, con 525mila euro e 12,1 milioni complessivi, mentre negli USA si avvia a superare i 350 milioni di dollari di incasso #BoxOffice - facebook.com facebook