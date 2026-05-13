Durante gli ottavi di finale dell’ATP di Roma 2026, il tennista ha ottenuto una vittoria importante, sconfiggendo il numero tre del mondo dopo aver annullato quattro match point. Dopo questa impresa, ha annunciato che si concentrerà sullo studio di un nuovo avversario, Jodar, e ha dichiarato che la partecipazione alla Coppa Davis con l’Italia rimane un obiettivo ancora da raggiungere.

Luciano Darderi conferma di essere uno straordinario lottatore e grazie alla sua tempra caratteriale confeziona una straordinaria rimonta, annulla quattro match point a suo sfavore, ed elimina il numero tre del mondo, Alexander Zverev (1-6, 7-6(11), 6-0), negli ottavi dell’ATP di Roma 2026. E ha ottimi motivi per farlo, visto che nei quarti lo attende il formidabile Rafa Jódar. Darderi ha parlato di ciò che lo aspetta contro lo spagnolo, così come della sua storica rimonta contro Zverev, nella conferenza stampa successiva alla vittoria, dove ha anche colto l’occasione per confessare il suo sogno di sollevare il titolo domenica prossima. Sui match point annullati a Zverev: “ Quanti match point ho annullato? Quattro, davvero? Ero così concentrato che giuro di non ricordare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi alza l’asticella: “Studierò Jodar. La Coppa Davis con l’Italia resta un sogno”

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