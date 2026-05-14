Il mercato del Napoli sta iniziando a muoversi con decisione, con l'interesse concentrato su un calciatore che attira l'attenzione di diversi dirigenti. Manna e il presidente della società sono certi di voler portare avanti questa operazione, mentre le trattative si fanno sempre più concrete. La società sta valutando le offerte e le possibili soluzioni per portare a termine l'acquisto durante questa finestra di mercato.

Il mercato del Napoli comincia a prendere forma. La società azzurra è già al lavoro sui primi innesti per la prossima stagione e uno dei nomi più seguiti resta quello di Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore si è messo in evidenza anche in Champions League e piace per età, prospettiva e duttilità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul suo profilo ci sarebbe piena sintonia tra Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un dato significativo, anche perché il club azzurro vuole blindare il dirigente nonostante il pressing della Roma. L’idea del Napoli è quella di inserire Khalaili gradualmente nel progetto tecnico.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Khalaili nel mirino: Manna e De Laurentiis sono convinti

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