Napoli obiettivo Khalaili | il giovane talento belga nel mirino di Manna

Un giovane talento belga, Khalaili, è nel mirino di Manna. La società sta valutando i costi per convincere l'Union Saint-Gilloise a cederlo. Sul taccuino del dirigente ci sono anche altri due nomi, ancora non resi noti. La trattativa per il trasferimento si concentra principalmente sulla richiesta economica della squadra belga, che potrebbe richiedere una somma significativa. La società interessata sta analizzando le offerte e le possibilità di ingaggio.

? Domande chiave Chi sono gli altri due nomi sul taccuino di Manna?. Quanto costa davvero convincere l'Union Saint-Gilloise a cedere il talento?. Come potrebbe Khalaili cambiare il modulo tattico del nuovo Napoli?. Perché la dirigenza punta su Rafa Marin per sostituire Juan Jesus?.? In Breve L'Union Saint-Gilloise richiede circa venti milioni di euro per il trasferimento.. Khalaili ha collezionato 51 presenze e 4194 minuti nella scorsa stagione.. Manna monitora anche Atta, Davis e il calciatore della Lazio Gila.. Il Napoli punta a Rafa Marin per sostituire Juan Jesus in difesa.. Il del Napoli si muove verso il Belgio con l’obiettivo di chiudere l’operazione Anan Khalaili, l’ala dell’Union Saint-Gilloise che ha già attirato l’attenzione di Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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