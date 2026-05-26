Il Napoli sta valutando l'acquisto di Khalaili dall’Union Saint-Gilloise per circa 20 milioni di euro, potenzialmente il trasferimento più costoso di un israeliano. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino destro sarebbe il primo rinforzo probabile per la squadra dopo il cambio di allenatore. Fabio Mandarini, inviato a Napoli, conferma che l'operazione sembra prossima.

Khalaili-Napoli, conferma importante dal Corriere dello Sport di oggi. Fabio Mandarini, inviato a Napoli, scrive che il terzino destro dell’Union Saint-Gilloise sarà “ il primo acquisto molto probabile per rinforzare la fascia destra” del nuovo Napoli post-Conte. Una conferma che si aggiunge ai retroscena dei giorni scorsi: come scrivevamo qui sul Napolista, dal Belgio erano arrivati i 18 milioni a base dell’apertura dell’Union, e il Napoli ha un accordo di massima col giocatore, sta cercando lo sconto finale per chiudere. Oggi il Corriere alza la valutazione e fissa l’asticella: 20 milioni è il dato che mette nero su bianco il quotidiano romano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Khalaili-Napoli: 20 milioni di valutazione, può diventare il trasferimento più ricco di un israeliano

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