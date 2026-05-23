Un giocatore israeliano, Khalaili, si avvicina al Napoli. È un'ala dell'Union Saint-Gilloise e il trasferimento potrebbe concretizzarsi a breve. Le cifre dell'operazione sono state riferite, anche se non sono state ufficializzate. Sul taccuino del club azzurro figura anche Atta, un altro centrocampista. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Il mercato ha i suoi tempi - che sono lunghissimi - e si può aspettare un allenatore ma anche no: in questa primavera infinita, un classico di fine maggio, le strategie si mescolano, i ritardi rischiano di accumularsi e ai manager non piace oziare. Dunque, si procede: riattivando i contatti, dando un senso a trattative rimaste nell’ombra, provvedendo a definire le scelte che con l’area scouting sono state più o meno individuate. Anan Khalaili ha appena ventuno anni (saranno 22 a settembre), è israeliano di Haifa ma ormai belga calcisticamente parlando da due stagioni: a quell’età, con quel rendimento, con ciò che racconta il vissuto, è il caso di accelerare e con l’Union Saint-Gilloise Giovanni Manna ha già chiacchierato a lungo, perché certe operazioni non possono restare in un limbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, si avvicina Khalaili: chi è, come gioca e quanto costa il jolly israeliano

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