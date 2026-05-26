Kesha ha condiviso di dedicare almeno 20 minuti ogni mattina a stare sdraiata nuda al sole. La cantante ha spiegato di preferire questa abitudine rispetto ad altre routine come meditazione, stretching o bere caffè caldo. La sua dichiarazione è stata diffusa sui social media, dove ha descritto questa pratica come un modo per iniziare la giornata.

C ’è chi inizia la giornata con meditazione, stretching e caffè bollente, e chi invece si affida al sole. La popstar americana Kesha, 39 anni, ha raccontato in una recente puntata del podcast Call Her Daddy in cosa consiste il suo rituale del risveglio: « Ogni mattina cerco di stare sdraiata nuda al sole per almeno 20 minuti». Una dichiarazione che ha subito acceso il dibattito online tra sostenitori della sun therapy e chi invita alla prudenza quando si tratta di esporsi al sole in versione nudo integrale. E quindi, il rituale mattutino di Kesha è da imitare o, al contrario, comporta dei rischi? Risponde l’esperta. https:www.instagram.compDX39QuOPVf Dormire bene non è (solo) questione di ore: la svolta scientifica sulla regolarità del sonno X Stare al sole nudi come fa Kesha: quali sono i benefici reali?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kesha: «Ogni mattina cerco di stare sdraiata nuda al sole per almeno 20 minuti»

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