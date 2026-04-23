Guasto al passaggio a livello mattina difficile per i pendolari del Basso Lodigiano | ritardi fino a 40 minuti

Questa mattina, i pendolari del Basso Lodigiano hanno affrontato disagi a causa di un guasto al passaggio a livello. I treni diretti verso Milano hanno registrato ritardi fino a 40 minuti, con alcune comunicazioni modificate all’ultimo minuto. La situazione ha creato disservizi e problemi di programmazione per chi si sposta quotidianamente sulla tratta. Nessuna informazione ufficiale ha al momento chiarito la durata delle ripercussioni.

Codogno (Lodi), 23 aprile 2026 - Mattinata di disagi per i pendolari del Basso Lodigiano diretti verso Milano, alle prese con ritardi improvvisi e comunicazioni cambiate all’ultimo minuto. Tutto è iniziato nelle prime ore della giornata, quando ai viaggiatori è stato inizialmente segnalato un ritardo contenuto, tra i 10 e i 15 minuti, su alcune corse dirette verso il capoluogo lombardo. Una comunicazione che ha spinto molti pendolari a restare in attesa del proprio treno abituale, rinunciando a soluzioni alternative, come il convoglio delle 7.21 partito da Piacenza verso Milano. Poco dopo, però, la situazione è cambiata: il ritardo è stato aggiornato fino a 30 minuti, cogliendo di sorpresa i viaggiatori rimasti in banchina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guasto al passaggio a livello, mattina difficile per i pendolari del Basso Lodigiano: ritardi fino a 40 minuti Notizie correlate Leggi anche: Mattina da incubo per i pendolari: guasto a un treno, ritardi fino a 90 minuti Guasto a Bovisa, ritardi fino a 40 minuti sulla linea Milano–Saronno: disagi per i pendolariNel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un… Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni... Altri aggiornamenti Guasto al passaggio a livello, mattina difficile per i pendolari del Basso Lodigiano: ritardi fino a 40 minutiCodogno (Lodi), 23 aprile 2026 - Mattinata di disagi per i pendolari del Basso Lodigiano diretti verso Milano, alle prese con ritardi improvvisi e comunicazioni cambiate all’ultimo minuto. Tutto è ... ilgiorno.it Codogno: treni in forte ritardo per un passaggio a livello guastoGuasto al passaggio a livello di Acquanegra, nel Cremonese: ritardi fino a 40 minuti questa mattina 23 aprile sulle linee ferroviarie Bozzolo-Codogno-Milano e Cremona-Codogno-Pavia. Rabbia tra i pendo ... ilcittadino.it