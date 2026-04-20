Nuova metropolitana su rotaia | treni ogni 20 minuti per 40.000 abitanti

Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha proposto un progetto per convertire la ferrovia tra Sarre e Quart in un sistema di trasporto rapido urbano. La nuova metropolitana su rotaia prevede treni che circolano ogni 20 minuti e serviranno una popolazione di circa 40.000 abitanti. La proposta mira a migliorare la mobilità locale e a integrare i collegamenti tra i due centri.

Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un piano per trasformare la ferrovia tra Sarre e Quart in un sistema di trasporto rapido urbano. La proposta punta a sfruttare l’asse della Plaine per creare un servizio cadenzato capace di servire un bacino di circa 40.000 abitanti, puntando sulla riattivazione della stazione di Quart e sul raddoppio della tratta che collega questa località ad Aosta. Mobilità su rotaia: i dettagli tecnici del progetto Ligne Express Régionale. L’idea avanzata da Minelli prevede una struttura ferroviaria con otto fermate distribuite lungo un percorso di 12 chilometri. Il servizio è progettato per garantire una frequenza costante con una corsa ogni 20 minuti in entrambe le direzioni, coprendo la fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 22.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova metropolitana su rotaia: treni ogni 20 minuti per 40.000 abitanti Notizie correlate Leggi anche: Treni, guasto a Treviglio e ritardi fino a 40 minuti: bocciate cinque linee su otto Bologna svuota: -8.000 abitanti in 40 anniIl centro storico di Bologna si trova al crocevia di una trasformazione profonda, segnata da un calo demografico e da preoccupazioni sociali emerse... Contenuti utili per approfondire Si parla di: L’anello mancante della metropolitana di Milano: la rete dei capolinea; Nuovo collegamento CargoBeamer rafforza Novara e il nodo logistico del Nord Italia.