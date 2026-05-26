Dopo aver messo a letto i figli, Kate Middleton si dedica a un’abitudine serale che non coinvolge il protocollo. William si lamenta di questa routine, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. La duchessa, a casa, può comportarsi come desidera, lontano dagli sguardi pubblici, vivendo momenti di privacy che contrastano con la sua immagine ufficiale. La scena si svolge in un ambiente domestico, lontano dai riflettori e dalle regole della vita pubblica.

Anche Kate Middleton ha una vita privata e a casa, nascosta da sguardi indiscreti, può essere del tutto se stessa e fare quello che vuole senza dover seguire il protocollo. Lei ha raccontato molto delle sue passioni e di come gestisce i figli e la famiglia. Ma William ha aggiunto un dettaglio in più sull’abitudine serale della moglie, che in qualche modo lo infastidisce. Kate Middleton, cosa fa quando i figli vanno a letto. Dopo la magnifica dichiarazione d’amore in cui ha detto quanto sua moglie Kate sia indispensabile per la famiglia, il Principe William ha anche svelato dettagli più intimi. Noi siamo abituati a vedere Kate Middleton nel ruolo di Principessa del Galles, ma non dimentichiamo che più volte lei stessa ha ribadito di volere una vita il più normale possibile fuori dalle apparizioni pubbliche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’abitudine serale quando i figli vanno a letto di cui William si lamenta

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Prince William Reveals What Kate Middleton Does Most Nights After Their Kids Go to Bed

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