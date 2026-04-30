La famiglia reale ha pubblicato una foto in cui si vede il duca e la duchessa di Cambridge con i loro figli, entrambi a piedi nudi, e per la prima volta con i due cani. La foto è stata scattata per festeggiare i 15 anni di matrimonio dei genitori. Nell’immagine, tutti sono riuniti all’aperto, sorridenti e in un momento informale. La famiglia ha condiviso questo scatto sui social network.

L’intera famiglia riunita per la foto che celebra un traguardo importante, 15 anni di matrimonio. Kate Middleton e il principe William hanno condiviso su Instagram uno scatto in cui posano con i figli (a piedi nudi), e per la prima volta con loro ci sono anche i due cani, parte integrante del nucleo familiare. Nella foto d’anniversario di Kate e William anche i due cani. Nella foto compaiono Kate, William e i tre figli, il principe George, 12 anni, la principessa Charlotte, 10 e il principe Louis, 8 anni, sdraiati nell’erba, illuminati dal sole e sorridenti. Sono vestiti informali, Kate con maglietta a righe e pantaloni bianchi e William in polo e calzoncini.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate Middleton e il principe William hanno condiviso uno scatto in cui posano con i figli (a piedi nudi) e per la prima volta con i due cani

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