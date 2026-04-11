Kate Middleton e William mantengono una certa riservatezza sulla loro vita privata, limitandosi a condividere pochi dettagli riguardanti la loro quotidianità. Tuttavia, in alcuni casi, sono emersi riferimenti a aspetti più intimi della loro relazione, anche se senza entrare in particolari e mantenendo uno stile di comunicazione discreto. La coppia tende a non commentare pubblicamente le dinamiche familiari, preferendo preservare la privacy.

Kate Middleton e William sono molto discreti riguardo alla loro vita privata, ma qualche volta rivelano dettagli molto personali circa quello che succede in famiglia. Così, abbiamo scoperto la particolare abitudine che hanno quando vanno a dormire. Ed è qualcosa che è comune a molti. Kate Middleton e William, l’amore per gli animali. L’ultima volta che abbiamo visto Kate Middleton e William in pubblico è stata in occasione della messa di Pasqua. La Principessa e il Principe del Galles hanno preso parte alla funzione con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, alla presenza di Re Carlo e della Regina Camilla. Kate ha incantato tutti indossando un abito chiaro di Self Portrait, ma soprattutto ha catalizzato l’attenzione per i gesti d’affetto che ha rivolto a ciascuno dei suoi figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la particolare abitudine in camera da letto con William

William e Kate hanno l'abitudine di dormire con il loro cane Orla nel letto. A rivelarlo proprio il principeI principi di Galles non dormono da soli ma sono abituati ad avere, con loro, un “terzo incomodo”.

In Scozia con William, Kate Middleton ha rivelato che cosa si trova sul letto della principessa Charlotte. Leggi su Amica.itA una manciata di giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i principi di Galles hanno incontrato la Nazionale di Curling.

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Kate Middleton, il gesto di incoraggiamento per Louis ha fatto la differenzaKate Middleton ha una gentilezza innata e lo ha dimostrato con tutti i suoi figli, soprattutto con Louis: il gesto nei suoi confronti ha fatto la differenza. dilei.it

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Dalle 6 di mattina alle 6 di sera, anche Kate Middleton deve rispettare gli orari dettati dal protocollo Royal sui cappelli da indossare in pubblico - facebook.com facebook

Dalle 6 di mattina alle 6 di sera, anche Kate Middleton deve rispettare gli orari dettati dal protocollo Royal sui cappelli da indossare in pubblico x.com