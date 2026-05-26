kabel concentrata e forte voglia di andare avanti

Notizia in breve

Domani si chiude la semifinale play off di serie C maschile tra Kabel Volley Prato e Pallavolo Cascina. La partita rappresenta la seconda e ultima sfida della serie, dopo che la prima si è conclusa con una vittoria di Kabel. La squadra di casa ha mostrato concentrazione e determinazione, mentre gli avversari hanno cercato di reagire alla sconfitta precedente. La gara si svolgerà in un palazzetto affollato e si prevede un match combattuto fino all’ultimo punto.