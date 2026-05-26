Kabel concentrata e forte Voglia di andare avanti
Domani si chiude la semifinale play off di serie C maschile tra Kabel Volley Prato e Pallavolo Cascina. La partita rappresenta la seconda e ultima sfida della serie, dopo che la prima si è conclusa con una vittoria di Kabel. La squadra di casa ha mostrato concentrazione e determinazione, mentre gli avversari hanno cercato di reagire alla sconfitta precedente. La gara si svolgerà in un palazzetto affollato e si prevede un match combattuto fino all’ultimo punto.
È tempo di gara due. Domani si chiude la sfida di semifinale play off di serie C maschile tra Kabel Volley Prato e Pallavolo Cascina. Si riparte dal 3-0 a favore di Prato in gara uno e quindi dalla necessità per la squadra di Mirko Novelli di conquistare, comunque, almeno due set per passare il turno. Come detto, si gioca domani in casa della squadra di coach Ricoveri (alle 18 alla palestra comunale di Cascina, arbitri Mastio e Del Freo) e per Prato sarà un match da affrontare senza tenere conto del risultato acquisito. Guai, infatti, pensare che Cascina possa presentarsi davanti al suo pubblico in versione arrendevole, come del resto dimostrano anche i due match di regular season. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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