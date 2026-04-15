F1 John Elkann | Ferrari concentrata al massimo sul lavoro per tornare più forte di prima

All’assemblea degli azionisti della Ferrari svoltasi ad Amsterdam, il presidente della società ha dichiarato che il team è impegnato al massimo per migliorare le performance e tornare a essere competitivo. Elkann ha partecipato alla riunione, durante la quale sono stati discussi i risultati recenti e le strategie future. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle attività di aggiornamento e pianificazione per la stagione in corso.

John Elkann ha presenziato all’assemblea degli azionisti della Ferrari, riunita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: dopo aver tracciato un bilancio del 2025 della Scuderia di Maranello nel motorsport in generale, ha sottolineato lo spirito con cui affrontare la nuova stagione di F1, caratterizzata da regole nuove rispetto al passato. Sul Mondiale di F1 appena partito, con il nuovo regolamento tecnico: “ Ferrari sa che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo facciamo con unità e determinazione, concentrati al massimo sul lavoro che ci aspetta per tornare più forti di prima “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, John Elkann: “Ferrari concentrata al massimo sul lavoro per tornare più forte di prima” Notizie correlate Elkann: "Ferrari, correre vuol dire imparare a progredire. Torneremo più forti di prima"Il presidente della Ferrari John Elkann ha parlato all'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. Leggi anche: John Elkann vende la Stampa e c’è solo più una pagina di pubblicità sul quotidiano, giornalisti “feriti e indignati” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elkann sul futuro della Ferrari: Concentrata per tornare a vincere; Eredità Agnelli: giudice svizzero dichiara inammissibile un ricorso di John Elkann; F1 - Ferrari: è pronto a partire l’effetto domino; John Elkann, frecciata velenosa a Tavares: Stellantis trema. Ferrari, ok assemblea a conti e dividendo. Elkann: 2025 anno solidoMilano, 15 apr. (askanews) – Il 2025 è stato un anno di solida esecuzione e di inizio di nuove importanti avventure. Così il presidente di Ferrari John Elkann ha aperto i lavori dell’assemblea degli ... askanews.it Elkann: 'In F1 Ferrari concentrata al massimo per tornare più forte di prima'Ferrari sa che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo ... ansa.it Curiosità catturata da Bordocam Dazn: al momento del goal di Boga in Atalanta-Juventus, Comolli ha fatto rivedere la rete a John Elkann sul suo cellulare - facebook.com facebook John Elkann confermato presidente e consegne in crescita: Stellantis corre in Borsa x.com