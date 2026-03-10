Piccoli può cambiare maglia in Serie A c’è anche il Bologna | CM

Roberto Piccoli, arrivato a Firenze nella scorsa estate come uno degli acquisti principali della Fiorentina, potrebbe cambiare maglia in Serie A e ci sarebbe anche il Bologna interessato. Attualmente, il giocatore non sta vivendo un periodo positivo della sua carriera. La situazione attuale coinvolge diverse squadre di massima serie che valutano un possibile trasferimento.

Arrivato a Firenze la scorsa estate come uno degli acquisti più importanti della stagione per la Fiorentina, Roberto Piccoli non sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera. Il Bologna pensa all'acquisto di Piccoli dalla Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it L'attaccante classe 2001, utilizzato con parsimonia in questa stagione sia sotto la guida di Stefano Pioli che di Paolo Vanoli, non è riuscito ad imporsi in maglia viola in questi primi mesi con la maglia viola. Acquistato per una somma di poco inferiore ai 30 milioni di euro, l'ex centravanti del Cagliari potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione. La Fiorentina, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, potrebbe dare vita a un nuovo corso andando a salutare diversi calciatori presenti ora in rosa.