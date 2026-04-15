Dopo anni di tensioni e rivalità, CM Punk ha recentemente condiviso le ragioni che lo hanno portato a rivedere il suo atteggiamento nei confronti di Triple H. La loro relazione, nota per essere stata caratterizzata da una forte inimicizia sia dentro che fuori dal ring, ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di wrestling. Le dichiarazioni del wrestler hanno fatto luce su alcuni eventi e motivazioni che hanno contribuito a questa svolta.

Com’è ormai noto, una delle faide più famose di CM Punk è quella con Triple H, non solo nel ring ma anche (e soprattutto) al di fuori di esso. I due hanno discusso per molto tempo durante la permanenza di Punk in WWE, e infatti anche solo il lavorare insieme non era mai garantito, ma grazie a delle nuove dichiarazioni ora sappiamo esattamente cosa è cambiato dietro le quinte tra i due. Mentre già HHH aveva parlato della loro relazione migliorata, Punk ha dato anche la sua versione della storia. Il tutto è avvenuto durante un’ospitata di CM Punk per il canale YouTube “All The Smoke”. Invece di concentrarsi prima sulla parte degli affari, Punk ha parlato di qualcosa di molto più personale e intimo che ha aiutato a rompere il ghiaccio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk spiega cosa gli ha fatto cambiare idea su Triple H dopo anni di rancore

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