Juventus la differenza fra i bianconeri e il Milan La tenuta fisica di Alisson e l’aneddoto sulla mentalità Conte | Primo tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Durante la trasmissione radiofonica, si è parlato delle differenze tra Juventus e Milan, evidenziando la condizione fisica dei giocatori. È stato menzionato anche un episodio riguardante la mentalità dell'ex allenatore Conte. La discussione si è concentrata sul primo tempo della partita e sui dubbi sulla resistenza fisica di Alisson, senza approfondimenti o commenti personali.

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La DIFFERENZA tra JUVE e Milan, la tenuta fisica di ALISSON, l'aneddoto sulla mentalità CONTE

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