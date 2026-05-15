Juventus l’arroganza della Lega il carattere di Bremer e Vlahovic Openda verso la Premier speriamo!? | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

In questa puntata del podcast, si discutono le recenti vicende della Juventus, tra il calendario delle partite e le caratteristiche di alcuni giocatori chiave come Bremer e Vlahovic. Si affronta anche la questione legata alla posizione della Lega e alle dinamiche che coinvolgono il club. Inoltre, si parla del possibile trasferimento di Openda in Premier League, con qualche speranza di vederlo in Inghilterra presto. La discussione include anche analisi sulle scelte tecniche e sulle situazioni di mercato attuali.

Lewandowski, niente Juve? Dalla Spagna sono certi: il giocatore ha accettato una maxi offerta. I dettagli Kayode alla Juve è un’idea che stuzzica e non poco dalle parti della Continassa: cifre e dettagli dell’eventuale colpo in fascia Alisson sempre più verso la Juve: si lavora per limare le richieste di Liverpool e giocatore. Il punto sul futuro del brasiliano Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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L'ARROGANZA della Lega, il carattere di Bremer e Vlahovic, OPENDA verso la Premier (speriamo!)

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