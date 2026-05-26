Juventus in Europa League | le date e le avversarie più temute

La Juventus si prepara a disputare l’Europa League dopo aver concluso la stagione 202526 al sesto posto in campionato. La squadra ha ottenuto la qualificazione alla competizione continentale, che inizierà tra poche settimane. Le date delle partite e le avversarie più temute sono state già definite, con alcuni incontri che si prospettano particolarmente impegnativi. La squadra affronta quindi una nuova fase internazionale, con l’obiettivo di avanzare il più possibile nel torneo.

È giunta ormai al termine la stagione 202526 della Juventus, conclusasi con il sesto posto in campionato e la conseguente qualificazione solamente all’ Europa League. La realtà parla di una squadra che giocherà la seconda competizione europea per importanza, che porterà meno guadagni rispetto alla Champions, ma che resta un torneo di prestigio e che potrebbe far sognare i tifosi visto che un trionfo europeo manca dal 1996. Le ultime annate hanno visto le italiane essere grandi protagoniste nel torneo, con l’apice raggiunto dalla vittoria dell’Atalanta nel 2024. Calendario e squadre da tener d’occhio. Come riportato da Tuttosport, la partecipazione all’ Europa League e non alla Champions influirà con una perdita di quasi 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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La JUVENTUS in EUROPA LEAGUE

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