Bayer Marsiglia favole sorprese e Matarazzo | le avversarie di Milan e Juve in Europa League

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le squadre italiane sono state sorteggiate contro avversarie come Bournemouth, Real Sociedad, Sunderland e Torreense nell'Europa League. Bayer e Marsiglia completano il quadro delle contendenti principali, mentre le italiane affronteranno anche squadre meno quotate e alcune storie sorprendenti, tra cui club con passaggi storici e imprese recenti. Le sfide si svolgeranno nelle prossime settimane, con incontri programmati tra le squadre coinvolte.

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Se la vita ti dà limoni, conviene farci una limonata. E allora, se Europa League dovrà essere, tanto vale provare a farla diventare un’occasione. Magari inseguendo ciò che nel 2024 è riuscito all’Atalanta: alzare il trofeo. L'unico successo italiano nella competizione dal 2000 in avanti. È vero, nessuno a Milanello o alla Continassa avrebbe firmato per il giovedì sera. Per Milan e Juventus l’Europa League, nel day after della Champions mancata, non può che essere il simbolo del fallimento. Ma forse conviene strappare subito il cerotto e affrontare il tema senza troppi giri di parole: guardando le squadre già qualificate, la competizione è alla portata e, almeno oggi, le due italiane hanno argomenti concreti, oltre che il dovere, di pensare ad arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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