Nella giornata di oggi, l'agente di Koopmeiners è stato visto alla Continassa, sede della Juventus, alimentando le speculazioni su un possibile interesse da parte del club. Nel frattempo, il Milan ha avviato contatti con l'entourage di Vlahovic, cercando di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Questi incontri segnano un momento di attenzione particolare nei confronti dei due attaccanti, che rimangono al centro delle discussioni di mercato.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, agente di Koopmeiners alla Continassa e Milan in pressing su Vlahovic: cosa sta succedendo attorno a questi due nomi

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