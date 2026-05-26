Juventus al bivio con Vlahovic | la smorfia dopo il derby accende un summit decisivo tra rinnovo e addio

Da stilejuventus.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultimo match di campionato, Dusan Vlahovic ha mostrato una smorfia di disappunto dopo una sostituzione, apparsa come un gesto affrettato. Questa reazione ha portato a un incontro tra il club e l’entourage dell’attaccante, incentrato sulla possibilità di rinnovo del contratto o di una sua cessione. La situazione ha acceso una discussione interna sulla permanenza dell’attaccante, con le decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.

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Una smorfia di evidente disappunto al momento di una sostituzione apparsa affrettata, nel corso dell’ultimo match di campionato, rischia di trasformarsi in un segnale preciso sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Come rivelato in un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, l’attaccante serbo e la dirigenza bianconera si incontreranno nel corso di questa settimana per discutere la pianificazione contrattuale, trovandosi di fronte al bivio definitivo tra il raggiungimento di un nuovo accordo economico o la separazione a fine stagione. Sebbene il tecnico Luciano Spalletti abbia espresso chiaramente la volontà di confermare il centravanti... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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