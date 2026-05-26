Juventus al bivio con Vlahovic | la smorfia dopo il derby accende un summit decisivo tra rinnovo e addio

Notizia in breve

Durante l’ultimo match di campionato, Dusan Vlahovic ha mostrato una smorfia di disappunto dopo una sostituzione, apparsa come un gesto affrettato. Questa reazione ha portato a un incontro tra il club e l’entourage dell’attaccante, incentrato sulla possibilità di rinnovo del contratto o di una sua cessione. La situazione ha acceso una discussione interna sulla permanenza dell’attaccante, con le decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.