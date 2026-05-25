Il tecnico della Juventus ha dichiarato di voler mantenere Vlahovic nel roster anche nella prossima stagione, ritenendolo un elemento fondamentale. La decisione definitiva sul rinnovo sarà presa entro questa settimana, momento in cui si deciderà se proseguire insieme o meno. La volontà di non perdere l’attaccante serbo è stata ribadita più volte, in vista di un possibile accordo.

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha espresso la chiara intenzione di non privarsi di Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione calcistica, considerandolo un pilastro insostituibile per l’assetto della squadra che verrà. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, l’allenatore toscano sta spingendo con decisione per accelerare le trattative legate al prolungamento contrattuale del bomber serbo classe 2000, il cui attuale vincolo con il club bianconero scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno. La centralità dell’attaccante nei piani tattici della guida tecnica ha convinto i vertici societari a programmare un confronto immediato per provare a sbloccare una situazione burocratica ormai giunta a un punto di svolta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti non vuole perdere Vlahovic: in settimana il bivio decisivo per il rinnovo con la Juventus

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Perfetto per l'idea di gioco di Spalletti non si può davvero sentire Salah è fortissimo e lo vorrei anche a 40 anni, ma sono almeno 4-5 che pur giocando da esterno, non gli viene richiesto alcun lavoro difensivo, per non fargli perdere lucidità sottoporta. Dove x.com

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