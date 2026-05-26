Juvecaserta play off con Orzinuovi sul maxischermo nell' ex Macrico Ma stavolta si paga | ingresso a 3 euro per gara 3
Per la partita di stasera tra Juvecaserta 2021 e Logiman Orzinuovi, i tifosi dovranno pagare 3 euro per entrare. La semifinale playoff di Serie B Nazionale sarà trasmessa in diretta su maxischermo al Campo Laudato Sì del From Village, alle 20:30. La gara si svolge ad Orzinuovi e si gioca la terza sfida della serie.
Per vedere gara 3 tra Juvecaserta 2021 e Logiman Orzinuovi stavolta i tifosi dovranno pagare.La sfida delle semifinali playoff del campionato di Serie B Nazionale, in programma questa sera alle 20:30 a Orzinuovi, sarà trasmessa in diretta su maxischermo al Campo Laudato Sì del From Village. 🔗 Leggi su Today.it
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