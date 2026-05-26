Juvecaserta play off con Orzinuovi sul maxischermo nell' ex Macrico Ma stavolta si paga | ingresso a 3 euro per gara 3

Notizia in breve

Per la partita di stasera tra Juvecaserta 2021 e Logiman Orzinuovi, i tifosi dovranno pagare 3 euro per entrare. La semifinale playoff di Serie B Nazionale sarà trasmessa in diretta su maxischermo al Campo Laudato Sì del From Village, alle 20:30. La gara si svolge ad Orzinuovi e si gioca la terza sfida della serie.