La Juvecaserta vince gara 1 con Orzinuovi nell' anniversario dello scudetto

Nel giorno in cui la città festeggia il trentacinquesimo anniversario dello scudetto vinto nel 1991, la squadra di basket locale ha aperto la serie delle semifinali playoff di serie B con una vittoria in casa contro la Logiman. La partita si è giocata al PalaPiccolo e ha visto i padroni di casa prevalere all’interno del primo incontro della serie. La vittoria consente alla Juvecaserta di mettere un primo mattoncino verso la finale del campionato.

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