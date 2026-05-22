La Juvecaserta vince gara 1 con Orzinuovi nell' anniversario dello scudetto
Nel giorno in cui la città festeggia il trentacinquesimo anniversario dello scudetto vinto nel 1991, la squadra di basket locale ha aperto la serie delle semifinali playoff di serie B con una vittoria in casa contro la Logiman. La partita si è giocata al PalaPiccolo e ha visto i padroni di casa prevalere all’interno del primo incontro della serie. La vittoria consente alla Juvecaserta di mettere un primo mattoncino verso la finale del campionato.
Nel giorno in cui Caserta celebra il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto conquistato il 21 maggio 1991, la Paperdi Juvecaserta si regala una serata speciale aggiudicandosi al PalaPiccolo gara1 della semifinale playoff del campionato di serie B nazionale a spese della Logiman. 🔗 Leggi su Today.it
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