Risveglio davvero amaro a Torino con i bianconeri sesti alla fine in classifica e fuori dalla prossima Champions League. Niente da fare. Non riesce l’impresa alla Juventus, bloccata anche nell’ultimo turno di campionato dal Torino (2-2) e fuori dalla prossima edizione della Champions League. Un risultato negativo, che complica irrimediabilmente le strategie del club di corso Galileo Ferraris anche in sede di calciomercato. Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it C’è già un obiettivo della Juve che rischia di sfumare definitivamente. Si tratta di Marcos Senesi, difensore classe ’97 che il prossimo 30 giugno si libererà a zero dal Bournemouth: il centrale argentino, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, rimarrà in Premier League l’anno prossimo per vestire la casacca del Tottenham che ha conquistato la salvezza all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, senza Champions sfuma il primo obiettivo: giocherà a Londra

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Juve addio Champions...ma com'è che doveva andare

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