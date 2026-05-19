Juve sfuma il primo grande colpo senza Champions League

La squadra ha perso l'ultima partita contro una formazione di metà classifica, compromettendo le possibilità di qualificazione alle competizioni europee senza la partecipazione alla Champions League. La sconfitta ha influito sulla posizione in classifica e ha reso più difficile il raggiungimento di obiettivi stagionali. Questa situazione potrebbe influire sulle strategie di mercato e sugli investimenti previsti per la prossima stagione. La prossima partita si presenta come un'ultima occasione per tentare di migliorare la situazione.

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La sconfitta contro la Fiorentina rischia di complicare i piani della compagine bianconera per la prossima stagione. Juve sesta e fuori dalla Champions League. A novanta minuti dalla fine del campionato il verdetto è impietoso e anche l’eventuale vittoria ai danni del Torino nel derby dell’ultima giornata potrebbe non bastare a Yildiz e compagni. E il mancato approdo alla massima competizione continentale per club rischia di stravolgere le strategie future del club di corso Galileo Ferraris. Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it A cominciare da Bernardo Silva che – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – non si... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, sfuma il primo grande colpo senza Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PERCHÉ LA JUVE GUARDA MINGUEZA (E COSA CENTRA CHIESA) Sullo stesso argomento Juve, sfuma il primo grande obiettivo in attacco: Spalletti delusoPessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: la rivelazione taglia le gambe ai tifosi. Terremoto Juve: Bremer via senza Champions LeagueIl futuro in casa bianconera è legato alla qualificazione alla prossima Champions: ecco cosa sta succedendo. Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Bremer: come può cambiare il mercato della Juventus senza Champions LeagueLa mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di cambiare profondamente anche le strategie di mercato della Juventus. I big si allontanano, possibile almeno una cessione eccellente. msn.com Juve, fallimento Champions: è bufera nello studio di Pressing tra Trevisani, Sabatini e OrdineLa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina fa scattare la bufera nello studio di Pressing. Sandro Sabatini: Non mi vorrete dire che la Juventus non va in Champions League perché nelle prime cin ... sportmediaset.mediaset.it