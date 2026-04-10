La Juventus ha ricevuto una notizia negativa in vista della prossima stagione, poiché il primo grande obiettivo in attacco non è stato raggiunto. La trattativa con il tecnico ha portato a una delusione, lasciando i tifosi senza speranze di un possibile acquisto importante. La situazione ha generato preoccupazione tra gli appassionati, che aspettavano novità decisive in vista del mercato estivo.

Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: la rivelazione taglia le gambe ai tifosi. Nelle ultime ore vi abbiamo parlato con una certa insistenza di un interessamento della Juventus per Darwin Gabriel Nunez Ribeiro, ma adesso arrivano pessime notizie per i tifosi bianconeri. L’attaccante uruguaiano classe ’99, infatti, quasi sicuramente indosserà la maglia dell’ Al-Hilal anche nella prossima stagione. Ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza. Nunez Ansa) – Calciomercato.it A tagliare le gambe ai tifosi della Vecchia Signora ci pensa questa volta il giornalista Michele De Blasis che ha fatto un punto sul proprio account X: “ Al netto del contatto di settimana scorsa, la Juventus non ha fatto passi avanti per Darwin Nunez e non sta pensando di andare oltre nei colloqui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, sfuma il primo grande obiettivo in attacco: Spalletti deluso

Leggi anche: Alvino: «Spalletti vuole Lobotka alla Juve, è il primo obiettivo»

Leggi anche: Juve, salta il primo obiettivo. Spalletti: “Scelte poco pulite”. Poi dubbi sul rigore

Temi più discussi: 35^giornata Perugia Juventus N.G. 2-2; Che ingenuità, Atletico Madrid-Barcellona amaro per Nico Gonzalez: primo tempo da dimenticare, l'ex Juventus espulso; LIVE / Juventus Next Gen-Ternana 2-1, Puzcka e Guerra castigano i rossoverdi: non basta il gol di Aramu; Italia: sfuma il Mondiale e il premio simbolico, era pronto un orologio particolare.

Juve a due facce, Spalletti: Grande primo tempo, nella ripresa in balia della partitaLa Vecchia Signora accorcia sul Como, vittoria col Genoa nata da un grande primo tempo, poi il calo nella ripresa e la paratissima di Di Gregorio dagli undici metri. Spalletti soddisfatto a metà. E or ... sport.quotidiano.net

Pagina 0 | Juve, sfuma già il grande obiettivo mercato? Ha sognato il Barça per tutta la carrieraIl forte richiamo blaugrana e il nodo sull'ingaggio rendono la trattativa un po' più complicata per i bianconeri ... tuttosport.com

Juve, la formazione di Spalletti per il prossimo anno L'ipotesi - facebook.com facebook

#Ravanelli: “ #Spalletti l’uomo giusto per riportare la #Juve a lottare per lo Scudetto. Ora lo società deve supportarlo. Prenderei Dibu #Martinez tra i pali e #Tonali a metà campo. Serve un innesto sulle fasce: #Palestra sarebbe perfetto. Ok al rinnovo di #Vlahov x.com