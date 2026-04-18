L’Atalanta ha concluso la stagione senza ottenere la qualificazione alla Champions League, ma non ha registrato perdite finanziarie. La società ha incassato circa 60 milioni di euro attraverso le cessioni di alcuni giocatori, contribuendo a riequilibrare i conti. Nonostante l’assenza dal massimo torneo continentale, la stagione della squadra viene considerata comunque positiva dal punto di vista finanziario.

La possibile mancata qualificazione alla Champions League non rappresenta automaticamente un ridimensionamento per l’ Atalanta. Il club bergamasco, infatti, può compensare i minori ricavi europei attraverso le cessioni già previste o in fase avanzata. L’assenza dalla competizione porterebbe a un mancato introito stimato in circa 60 milioni di euro. Una cifra rilevante, ma che può essere bilanciata da operazioni di mercato già impostate. Il “tesoretto” dalle cessioni dell’Atalanta. Come riporta Quotidiano Nazionale, la società nerazzurra può contare su una serie di operazioni che generano liquidità in modo strutturale. Tra le principali: El Bilal Touré riscatto obbligatorio da parte del Besiktas per circa 16 milioni di euro;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Atalanta senza Champions ma senza perdite: 60 milioni dalle cessioni e stagione rivalutata

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