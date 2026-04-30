Sentite Inzaghi | L’Inter penalizzata dagli arbitri scioccato dall’inchiesta

Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno penalizzato l’Inter nelle ultime partite. Inoltre, ha dichiarato di essere scioccato dall’inchiesta in corso, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, nel momento in cui si discute di possibili influenze esterne sulle partite di calcio.

Sembra un’intervista inventata e invece sono vere le dichiarazioni che Simone Inzaghi ha reso alla Gazzetta dello Sport. Proprio nel giorno in cui il Corriere della sera informa che Inter-Roma non rientra nell’inchiesta della Repubblica di Milano, che non ci sono conferme sull’audio Var sparito, né su fantomatiche pressioni di Gervason i, né su frasi del Var all’assistente Var del tipo “Fatti i fatti tuoi” al momento del rigore negato a Bisseck in Inter-Roma. Inzaghi probabilmente non lo sapeva e si sbilancia dando un tocco surreale al colpo giornalistico della Gazza che riporta a parlare l’uomo delle due finali di Champions e dei due scudetti perduti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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