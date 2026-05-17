Juve Fiorentina e quel dato spaventoso sui gol subiti | la squadra di Spalletti ha la percentuale più alta dell’intera Serie A
La partita tra Juventus e Fiorentina ha messo in evidenza un dato preoccupante per i viola, che si distinguono per aver subito il percentuale più alta di gol rispetto a tutte le altre squadre della Serie A. La squadra allenata da Spalletti ha mostrato alcune difficoltà in difesa, evidenziate dai numeri che riguardano i gol incassati finora nella stagione. Questo dato si aggiunge alle statistiche che accompagnano il rendimento della formazione toscana, sollevando alcune questioni sulla solidità del reparto difensivo.
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Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale |
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