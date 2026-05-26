La Juventus sta cercando rinforzi per rafforzare la rosa, includendo anche il difensore Robertson, oltre al portiere Alisson. Un ex calciatore ha commentato che sarebbe meglio puntare sull'Europa League. Nel frattempo, l’allenatore ha chiesto ai giocatori di mostrare più carattere e leadership in vista della prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni di mercato per soddisfare queste richieste.

Torino, 26 maggio 2026 – Luciano Spalletti ha chiesto carattere e leadership e la Juve proverà a fornirglielo dal mercato. Si cercano senatori di esperienza e la lente di ingrandimento si è posata sul Liverpool, non solo per Alisson Becker ma anche per Andrew Robertson, terzino classe 1994 in scadenza di contratto. Con Bernardo Silva probabilmente sfumato, la dirigenza sta provando a fornire a Spalletti un paio di giocatori over 30 che possano aiutare il gruppo ad assumere più consapevolezza e mentalità, aspetti mancati nelle due partite che sono costate la Champions League: Verona e Fiorentina. Tra il portiere e il terzino sono due situazioni contrattuali diverse, ma la Juve ci prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, non solo Alisson: c’è anche Robertson. L’ex Galia: “Meglio l’Europa League…”

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