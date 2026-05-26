Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il presidente di una squadra ha deciso di rinnovare il management, mentre l’altro ha mantenuto lo stesso staff. La prima ha licenziato diversi dirigenti e investito in nuove strategie, la seconda ha confermato gli attuali dirigenti e puntato su continuità. Le decisioni sono state prese in modo opposto, pur partendo da situazioni simili di fallimento in competizioni europee.

É singolare, quasi curioso, quello che sta succedendo tra Milan e Juve. Già, perché la situazione è praticamente identica - l’esclusione dalla zona Champions, la caduta verticale nelle ultime giornate, la rinuncia a una settantina di milioni - eppure la reazione è completamente diversa. Cardinale non ha aspettato neppure 24 ore per azzerare tutto con un comunicato durissimo e licenziare d’un colpo l’amministratore delegato, il direttore tecnico, l’allenatore e il ds. Per Furlani, Moncada, Allegri e Tare nessuna prova d’appello. All'opposto lo scenario in casa Juve, con John Elkann che ha confermato l’allenatore, invitando l'amministratore delegato ad una maggiore collaborazione con le altre componenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve e Milan, perché lo stesso fallimento porta a consegueze opposte

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