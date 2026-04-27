Milan Juve 0-0 | un pareggio dimenticabile… ma da ricordare Ecco perchè | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

di Paolo Rossi Milan Juve 0-0: un pareggio dimenticabile. ma da ricordare. Ecco perchè. Nuovo episodio del podcast La Juve a freddo con Paolo Rossi. La Juve esce indenne dalla sfida di San Siro contro il Milan, ma la prestazione collettiva solleva diversi dubbi tra gli addetti ai lavori. Nel corso dell’ultima puntata di ‘La Juve a freddo’, format trasmesso sul canale YouTube di , il giornalista Paolo Rossi ha analizzato l’andamento della gara senza troppi giri di parole. Secondo la sua analisi, la partita è stata completamente dimenticabile a causa dello scarso spettacolo offerto dalle due compagini. Sia i bianconeri guidati da Luciano Spalletti sia i rossoneri sono parsi troppo rinunciatari.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Una partita con zero divertimento, e la sensazione che si abbia sempre meno fiducia nel migliorarci tutti come calcio. L'analisi completa di Milan-Juve, a cura di Paolo Rossi, è sul nostro canale YT! #juve #juventusnews24 #milanjuve - facebook.com facebook

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