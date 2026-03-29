Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, ha commentato sulla situazione di Nico Paz, attualmente in forza al Como di Fabregas. Zambrotta ha affermato che Paz avrebbe lo stesso ruolo anche in altre squadre italiane come l’Inter o il Milan. Il giocatore, quindi, sembra avere caratteristiche che potrebbero adattarsi a diversi contesti di Serie A.

Protagonista di una lunghissima intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, l'ex calciatore del Milan Gianluca Zambrotta ha voluto parlare, indirettamente, un po' di Milan. L'ex rossonero ha voluto soffermarsi sulla grandissima stagione del Como, esaltando il giovane Nico Paz. Milan, le parole di Zambrotta su Nico Paz: sarebbe lo stesso al Milan o all'Inter? Il suo pensiero in merito: «La squadra ha un’età media poco superiore ai 22 anni, i giovani sono messi nelle condizioni di giocare senza pressioni. Se è un modello replicabile nei grandi club? Sicuramente, giocare, ed essere eventualmente fischiati, a San Siro, non è come farlo al Sinigaglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zambrotta: “Paz sarebbe lo stesso anche all’Inter o al Milan”

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