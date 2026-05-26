Jujutsu Kaisen | per l' anniversario dell' anime si terrà un' evento ufficiale i fan sperano in un sequel

Da movieplayer.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'anniversario dell'anime Jujutsu Kaisen è in programma un evento ufficiale. I fan sperano in un sequel, anche se il manga principale si è concluso. L'evento si terrà prossimamente e coinvolgerà probabilmente annunci e attività legate alla serie. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti dell'evento o sulle eventuali novità. La serie rimane attiva attraverso altri progetti e espansioni dell'universo narrativo.

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Nonostante la conclusione del manga principale, Jujutsu Kaisen continua ad allargare il proprio universo. Tra il nuovo evento "Jujutsu Kaisen World", l'attesa per la quarta stagione anime e i progetti post-finale, il franchise di Gege Akutami sembra tutt'altro che pronto a fermarsi. Quando Jujutsu Kaisen si è concluso nel 2024, una parte del fandom aveva la sensazione di trovarsi davanti alla fine di un'epoca. Invece è successo qualcosa di curioso: più il manga si allontanava dalla serializzazione, più il franchise sembrava espandersi. Un po' come un Dominio. E ora, in vista dell'evento ufficiale è molto probabile che la storia troverà una nuova ulteriore espansione, in più formati e contenuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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