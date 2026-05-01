Lo studio di animazione MAPPA ha pubblicato un teaser per il sequel del manga Jujutsu Kaisen, intitolato Modulo, in occasione dell'uscita dell'ultimo volume. Tuttavia, si tratta di un breve video che non rappresenta un annuncio ufficiale, bensì un semplice esercizio di stile. La clip è stata diffusa senza comunicazioni ufficiali riguardo a un progetto confermato o a una data di uscita.

Lo Studio MAPPA svela un teaser animato a sorpresa per celebrare l'uscita dell'ultimo volume di Jujutsu Kaisen: Modulo, ma non è un annuncio ufficiale, è "soltanto" un esercizio di stile. Mentre i fan stanno ancora cercando di riprendersi dalle mazzate psicologiche della terza stagione di Jujutsu Kaisen e dal massacro del "Culling Game", lo Studio MAPPA ha deciso di lanciare un trailer per festeggiare l'uscita dell'ultimo volume di Jujutsu Kaisen: Modulo - il sequel firmato dal genio (spesso crudele) di Gege Akutami. Ma non c'è ancora il timbro dell'ufficialità per una serie TV, questo è soltanto. un esempio? La nuova guardia: il destino di Tsurugi, Yuka e Maru La storia di Jujutsu kaisen: MODULO fa un balzo in avanti di decenni, ignorando la zona di comfort per focalizzarsi sui nipoti .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, lo studio MAPPA realizza un trailer sul sequel Modulo ma è "solo un'ipotesi"

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