Lo studio di produzione giapponese ha annunciato l’intenzione di realizzare trenta serie anime entro il 2032, con progetti legati a titoli come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. La strategia mira a incrementare la produzione di contenuti animati nel prossimo decennio, coinvolgendo diversi titoli di successo. L’obiettivo è stato comunicato ufficialmente e rappresenta una sfida significativa per la compagnia, che intende rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale.

TOHO ha messo sul tavolo un obiettivo che sembra quasi irreale, ma che potrebbe ridefinire il ritmo e l'equilibrio dell'animazione giapponese nei prossimi anni. TOHO, lo studio di produzione dietro titoli come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, vuole produrre fino a 30 stagioni anime all'anno entro il 2032. Un obiettivo ambizioso che potrebbe trasformare l'industria, tra nuove risorse, maggiore varietà e interrogativi sulle condizioni produttive e la sostenibilità del sistema. 30 anime l'anno: ambizione folle o strategia calcolata? Nel panorama dell'animazione contemporanea, parlare di quantità spesso significa sfiorare il limite del possibile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, lo studio TOHO vuole lanciare 30 anime entro il 2032

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