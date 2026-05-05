Nei giorni scorsi, a Gerenzano, si è disputata la Coppa Italia 2026 di judo, coinvolgendo alcuni tra i migliori atleti del paese. La competizione si è svolta nel territorio della provincia di Varese e si è conclusa con la conquista di una medaglia d'oro da parte dell'Accademia di Prato. L'evento ha visto numerose sfide tra atleti di varie regioni italiane.

Prato, 5 maggio 2026 - Nei giorni scorsi, a Gerenzano (in provincia di Varese) è andata in archivio la Coppa Italia 2026 di judo, che ha visto sfidarsi alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale. E l'Accademia Prato è salita sul gradino più alto del podio: merito di Alex Carta, il quale ha conquistato la medaglia d'oro individuale nella propria categoria. Per il “portacolori” dell'Accademia, che lo scorso gennaio aveva partecipato in Austria all'OTC di Mittersill (allenandosi con alcuni dei migliori judoka del mondo) si tratta di una conferma, in termini di competitività. Settima posizione invece per Diletta Martinasso. Alla competizione lombarda hanno preso parte anche Gabriele Borghini, Alessandro Bellini, Giulio Del Greco, Nikita Catani e Chiara Salamone, mentre Sofia Kubler non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Judo, medaglia d'oro in Coppa Italia per l'Accademia Prato

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