Aliante perde quota e si schianta nei boschi | muore il pilota inglese Jon Gatfield
Il pilota inglese di 68 anni è morto lunedì 25 maggio in un incidente durante la gara internazionale del Fai Sailplain Grand Prix, partita alle 13 da Varese. L'aliante ha perso quota e si è schiantato nei boschi alle pendici del Monte Grem, sopra Gorno, in Val del Riso. L'esperto pilota è deceduto sul luogo dell'incidente. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente.
È Jon Gatfield, esperto pilota inglese di 68 anni, la vittima dell'incidente consumatosi lunedì 25 maggio alle pendici del Monte Grem, sopra Gorno, in Val del Riso, durante la gara internazionale del Fai Sailplain Grand Prix, partita alle 13 da Varese. Intorno alle 15:30, il 68enne era da solo a. 🔗 Leggi su Today.it
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