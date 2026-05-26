Aliante perde quota e si schianta nei boschi | muore il pilota inglese Jon Gatfield

Notizia in breve

Il pilota inglese di 68 anni è morto lunedì 25 maggio in un incidente durante la gara internazionale del Fai Sailplain Grand Prix, partita alle 13 da Varese. L'aliante ha perso quota e si è schiantato nei boschi alle pendici del Monte Grem, sopra Gorno, in Val del Riso. L'esperto pilota è deceduto sul luogo dell'incidente. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente.