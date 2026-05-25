Un aliante è precipitato nel pomeriggio del 25 maggio, intorno alle 15, in una zona impervia di Gorno. A bordo c'era un uomo di 50 anni, che è morto nell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il pilota. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nel pomeriggio in una zona impervia. Un aliante è precipitato nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, intorno alle 15.30, in una zona particolarmente impervia nei pressi di Gorno, in provincia di Bergamo. L’impatto è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Inutili i soccorsi: il pilota è deceduto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con 118, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino impegnati nelle operazioni di recupero. Secondo quanto riferito da AREU Lombardia (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), per il pilota, un uomo di circa 50 anni, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul posto dai soccorritori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Gorno, aliante precipita: morto un pilota di 50 anni

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