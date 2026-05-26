Joao Mario torna alla Juve come è andata la sua stagione con il Bologna e quale sarà il suo futuro

Joao Mario è tornato alla Juventus dopo aver trascorso la stagione con il Bologna. Durante il suo periodo in Emilia-Romagna, ha segnato due gol e fornito cinque assist in 30 partite di campionato. Ora il suo contratto con il club torinese è in scadenza e si attende una decisione sul suo futuro, che potrebbe portarlo a rinnovare o a cercare una nuova sistemazione.

di Francesco Spagnolo Joao Mario torna alla Juve. Come è andata la sua stagione con il Bologna. E il futuro del portoghese è praticamente scritto. Si conclude dopo solo sei mesi l’esperienza di Joao Mario al Bologna. Il giocatore era arrivato in terra felsinea con la formula del prestito secco e, dunque, per lui è previsto il ritorno a Torino. Come è andata la sua stagione con il Bologna. Il bilancio complessivo parla di 20 presenze totali, durante le quali Joao Mario è partito nell’undici titolare 12 volte. Con una media di 50 minuti a partita, l’esterno lusitano ha saputo rendersi utile sia dal fischio d’inizio sia a gara in corso, per un totale dei minuti giocati pari a 1008. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JOAO MARIO SE NE VA, SCAMBIO CON IL BOLOGNA | MCKENNIE JUVE PROVE DI RINNOVO, CI SIAMO

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