Tevez e il Talleres si separano | ufficiale l’addio dell’argentino Come è andata la sua esperienza e quale sarà il suo futuro
Dopo dodici mesi, Carlos Tevez ha ufficialmente concluso la sua esperienza come allenatore del Talleres. La separazione tra l’argentino e il club è stata annunciata, segnando la fine di un periodo di un anno alla guida della squadra. La sua avventura si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla prossima destinazione o sui motivi di questa decisione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.
Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» Il ritorno di...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Dybala Roma ai titoli di coda: per il CorSport sarà addio a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’argentino
Leggi anche: Sancho via dal Manchester United, deciso il futuro dell’inglese. Quale sarà la sua prossima destinazione! Svelati tutti i dettagli
Si parla di: Un Tevez infuriato si scaglia contro un giornalista: Parli così perchè non ti piaccio come allenatore.
Tevez-Talleres, avventura al capolinea: la sconfitta nel derby costa caro al Fuerte ApacheL'avventura di Carlos Tevez come allenatore del Talleres è prossima a concludersi dopo il KO nel derby contro il Belgrano ... derbyderbyderby.it
Addio Tevez, il Talleres opta per la separazione anticipata: cosa c'è dietro questa sceltaSi chiude bruscamente e con un video l'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del Talleres. La società argentina ha ufficializzato la risoluzione del contratto dell' Apache attraverso un filmato che ... tuttomercatoweb.com