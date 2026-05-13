Tevez e il Talleres si separano | ufficiale l’addio dell’argentino Come è andata la sua esperienza e quale sarà il suo futuro

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dodici mesi, Carlos Tevez ha ufficialmente concluso la sua esperienza come allenatore del Talleres. La separazione tra l’argentino e il club è stata annunciata, segnando la fine di un periodo di un anno alla guida della squadra. La sua avventura si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla prossima destinazione o sui motivi di questa decisione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.

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