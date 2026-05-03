Per ottenere addominali scolpiti, molte persone si affidano al plank, ma questa posizione da sola non è sufficiente. In questo articolo vengono presentati tre esercizi che aiutano a rafforzare i muscoli core in modo più completo. Si tratta di movimenti facili da eseguire, ma che richiedono attenzione per essere svolti correttamente. Questi esercizi sono pensati per integrare il plank e migliorare la definizione degli addominali.

Chi non ha mai fissato il cronometro mentre era in posizione di plank, contando i secondi e sognando addominali perfetti? Contrariamente a quanto si pensa, il plank statico, da solo sembra non basta per scolpire i muscoli della tartaruga. Per definirli, bisogna muoversi. "Attenzione però a non trarre conclusioni affrettate: il plank rimane per tutti gli esperti un esercizio efficace" spiega Gerardo Califano, personal trainer, e osteopata, che aggiunge: "Rafforza il core e può anche contrastare alcuni dolori lombari grazie al suo effetto analgesico". Per scolpire davvero i muscoli addominali, da solo non è sufficiente. ...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addominali scolpiti? Solo il plank non basta. Ecco 3 esercizi che devi assolutamente provare

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