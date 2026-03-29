Un confronto tra una nota cantante e alcuni commentatori sui social media ha suscitato polemiche sulla scelta di indossare abiti rivelatori. La cantante, 56 anni, ha risposto a chi le ha rivolto critiche sulla sua nudità, affermando che, con il suo fisico, anche gli altri si metterebbero nudi. I commentatori hanno invece definito la sua scelta “volgare” e hanno chiesto se fosse appropriato per la sua età.

“Volgare è dire poco”, “C'è bisogno di vestirsi così nuda?”, “Alla sua età non è necessario”, “Io mi vergognerei”. Sono solo alcune delle feroci critiche ricevute da Jennifer Lopez dopo i suoi ultimi show a Las Vegas nel “Jennifer Lopez Up All Night: live in Las Vegas” iniziato a Capodanno 2026 e proseguito con 8 nuove date a marzo. A far discutere il pubblico è stata la scelta dell'outfit della superstar 56enne: una tutina in pizzo attillata e trasparente che lascia vedere tutte le sue forme. Un look audace non ritenuto adatto a una donna dell'età di Lopez e non ritenuto necessario considerando che J.Lo è una diva dal talento talmente grande da non avere bisogno di look azzardati per attirare l'attenzione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - “A 56 anni sei volgare”. Jennifer Lopez replica: “Se aveste il mio fisico anche voi vi mettereste nudi”

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