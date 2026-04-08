Stasera in televisione va in onda il film thriller Tutti lo sanno, con Penelope Cruz e Javier Bardem. La storia ruota attorno a un rapimento avvenuto durante un matrimonio, che mette in crisi una famiglia e mette in luce segreti nascosti da anni. L’azione si svolge in un piccolo paese della Spagna, dove le relazioni tra i residenti sono tese e i sospetti si insinuano tra le persone del luogo.

Un rapimento nel bel mezzo di un matrimonio, una famiglia che si sgretola sotto il peso di segreti troppo a lungo custoditi, e sullo sfondo un paesino della Spagna rurale dove tutti si conoscono e nessuno, forse, è davvero innocente. Dove Tutti lo sanno. Che è il titolo dell thriller familiare del 2018 firmato da Asghar Farhadi, uno dei registi più raffinati del cinema contemporaneo. Va in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai Movie e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Tutti lo sanno ( Todos lo saben è anche il titolo originale), è uno di quei film in cui la tensione non arriva dagli inseguimenti o dalle sparatorie, ma da una domanda semplice e devastante: fino a dove si è disposti ad arrivare per proteggere chi si ama? Protagonisti sono Penélope Cruz e Javier Bardem, coppia affiatata nella vita e sul set. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un rapimento, una famiglia e segreti sepolti da anni. Stasera in tv c'è il thriller Tutti lo sanno con Penelope Cruz e Javier Bardem

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Si parla di: RAI MOVIE * TUTTI LO SANNO - 08/04(21.10) : IL DRAMMA PSICOLOGICO DI FARHADI CON CRUZ E BARDEM, UNA FIGLIA RAPITA IN SPAGNA PER 300MILA EURO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Dopo 36 anni è ancora irresistibile: vi ricordate com'era?.