Con “Il nome che ho scelto” (Mondadori Electa), Jasmine Haffadi mette a nudo una storia che parte da molto lontano; da Casablanca, da un’infanzia segnata dall’emigrazione e da quella sensazione di essere sempre “fuori posto” in un mondo che sembrava rifiutarsi di riconoscerla. Arrivata a Bologna a soli sette anni senza conoscere una parola di italiano, Jasmine, all’anagrafe Asmaa, ha dovuto fare i conti con il razzismo, il bullismo e il peso di un’identità continuamente messa in discussione. Persino il suo nome è diventato un bersaglio. E proprio scegliendo di chiamarsi “Jasmine” compie il primo gesto di autodeterminazione di una vita costruita contro ogni destino già scritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jasmine Haffadi, la ragazza che si è scelta da sola: “Mi avevano assegnato un destino, io l’ho riscritto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jasmine Haffadi: «Mi dicevano: “Puzzi, sei sporca”, e mi strapparono il velo». La bambina arrivata da Casablanca che oggi guida 40 palestreUna bambina arrivata da Casablanca ha raccontato di aver subito insulti e violenze verbali, tra cui l’accusa di sporco e l’atto di strapparle il velo...

“Quando sentirò che la vecchiaia non mi permetterà più un’autonomia, per esempio lavarmi da solo, io so dove andare. Ho anch’io un posto magico”: Mauro Corona parla del fine vitaMauro Corona ha commentato il tema del fine vita, affermando di avere un luogo speciale a cui rivolgersi quando l’età avanzata impedirà a lui di...

Jasmine Haffadi, la ragazza che si è scelta da sola: Mi avevano assegnato un destino, io l’ho riscrittoDall’infanzia segnata da razzismo e solitudine fino al successo come imprenditrice, Jasmine Haffadi, autrice del libro Il nome che ho scelto, si racconta senza filtri: il rapporto con le proprie rad ... ilgiornale.it

Jasmine Haffadi: Mi dicevano: Puzzi, sei sporca, e mi strapparono il velo. La bambina arrivata da Casablanca che oggi guida 40 palestrePuzzi!, Sei sporca!, Ma non ce l’avete la doccia a casa?. Questo era mediamente ciò che mi veniva detto dai bambini con cui andavo a scuola. Quando Jasmine Haffadi, nata nel 1996, arrivò in ... vanityfair.it